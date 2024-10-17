شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين فى قصف مدرسة بمخيم جباليا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى الحربى مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، بأن الاحتلال قصف مدرسة "أبو حسين" الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.. مشيرة إلى النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال، كما تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيي "كمال عدوان" و"العودة" شمال قطاع غزة.

وكان 3 فلسطينيين على الأقل قد استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم الخميس، في قصف الاحتلال لخيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 42,438 فلسطينيا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.