شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يتسلم قاعدة عسكرية بإقليم جوبا من بعثة الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقديشيو (أ ش أ)

تسلم الجيش الوطنى الصومالى اليوم الخميس، قاعدة عسكرية بإقليم جوبا السفلى من بعثة الاتحاد الأفريقى الانتقالية فى البلاد (أتميس)، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا فى المرحلة الثالثة من تخفيض القوات الأفريقية.

وأشاد الجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - بقوات الدفاع الكينية لدورها في الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية وتعزيز السلام في الإقليم.

وقال وزيرالدفاع في الحكومة الفيدرالية عبدالقادر محمد نور : "إن هذه الخطوة تعد بداية تاريخية لتتولى الصومال مسؤولية أمنها"..مضيفا أن وزارة الدفاع ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بتسلم أمن البلاد بالكامل.