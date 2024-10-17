شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: إسرائيل تستهدف الطواقم الطبية بشكل مباشر وممنهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولى ومعاهدات جنيف وتستهدف الطواقم الطبية بشكل مباشر وممنهج.

وأشار الأبيض - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الخميس، إلى خروج 13 مستشفى عن العمل، فضلا عن استشهاد أكثر من 150 شخصا من العاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى استهداف 100 مركز طبي و130 سيارة إسعاف.

وحذر من اكتظاظ النازحين في مراكز الإيواء، لاسيما وأن العديد من مراكز الإيواء ليست مجهزة بشكل كامل وخاصة المرافق الصحية بها ما يزيد من انتشار الأوبئة بين النازحين، لافتا إلى انتشار بعض الأمراض الجلدية، وكذلك ظهور أول حالة إصابة بالكوليرا بين النازحين.

وأوضح الأبيض أن القطاع الصحي في لبنان لا يزال صامدا بالرغم من كل الضغوط وزيادة العدوان الإسرائيلي الغاشم.. مطالبا المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره في حماية القانون الدولي لإنقاذ المدنيين وعمال الإغاثة.