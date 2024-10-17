شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 42438 فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 42,438 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - في تصريح اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,246 منذ بدء العدوان.. موضحا أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، وصل منهم إلى المستشفيات 29 شهيدا و93 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المصادر باستُشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح اليوم؛ إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي قرب مفترق السرايا غرب مدينة غزة.