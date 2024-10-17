شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة حربية ألمانية تسقط طائرة مسيرة قبالة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أسقطت جسما طائرا غير مأهول قبالة ساحل لبنان اليوم الخميس.

وبحسب موقع سكاى نيوز، ذكر المتحدث أن "السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيرة مجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة".

وأشار إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها، وأضاف أن السفينة الحربية "لودفيغشافن أم راين" تواصل مهامها.