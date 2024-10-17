شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلى على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مدنيان بجروح جراء عدوان إسرائيلى استهدف اليوم الخميس، إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبى الشرقى. وقال مصدر عسكري - فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - إن الطيران الإسرائيلى شن عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة.

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