شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يصعد اعتداءاته على قرى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد الطيران الإسرائيلى اعتداءاته على قرى قضاءى صور وبنت جبيل، حيث أغار طيرانه على بلدات عيتا الشعب، أرزون، شحور، معركة، طورا، حانين، الحوش، منطقة قدموس، وفرون فى لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الخميس، كان هناك تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق القضاءين ، مطلقًا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، مضيفة أن جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة تعرضا للقصف الذي تكرر على المناطق نفسها بعد أقل من ساعة ، كما

تعرضت عند منتصف الليل حتى ساعات الفجر الأولى بلدات عيتا الشعب، راميا، القوزح ، دبل ، بيت ليف لقصف مدفعي معادٍ مباشر ونيران أسلحة ثقيلة مشطت الأودية والاحراج المحيطة بالبلدات المذكورة .. وجدد الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي قرابة الرابعة والنصف فجرا على أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأشارت إلى أن في محور رامية - القوزح - دبل تصدت المقاومة لمحاولة دخول جنود الجيش الإسرائيلي وأوقعتهم بين قتيل وجريح وشوهدت المروحيات تدخل إلى مكان الاشتباك لنقلهم في إشارة إلى أن العدو يتعمد قبل محاولاته الدخول إلى تكثيف القصف المدفعي وإقامة حزام ناري ما يؤدي إلى حرق الأشجار وتدمير المنازل ، كما شوهدت النار فجرًا تشتعل في إحدى آليات الجيش الإسرائيلي في تلة جبل اللبونة قرب الناقورة.

من جهة أخرى، كرّر الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قوات "اليونيفيل" جنوب الليطاني ، حيث أقدم على قصف مركز وتدمير برج مراقبة في بلدة كفركلا .

وقد أصدر المكتب الإعلامي لليونفيل في الناقورة بيان إدانة .