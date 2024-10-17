شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تستهدف 9 مقرات للمسلحين شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليج إجناسيوك، تنفيذ ضربات على 9 مقرات للمسلحين.

وأضاف إغناسيوك: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات على تسع مقرات للمسلحين، ودمرت مركزا لتدريب الإرهابيين ومستودعا للذخيرة".

وأوضح أن الضربات نفذت من أجل منع محاولات الجماعات المتطرفة الموجودة في منطقة خفض التصعيد في إدلب مهاجمة مواقع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية باستخدام المسيرات وراجمات الصواريخ.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استهدف بعدة غارات مواقع وتحركات للمجموعات المسلحة على محوري دير سنبل وكفرعويد بالريف الجنوبي للمحافظة.

وفي وقت سابق، كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا بالأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام الجيش السوري والقوات الروسية.

وتتضمن الخطة إسقاط المسلحين حاوية كلور مفخخة من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات الروسية الجوية لمواقع الجماعات الإرهابية شرق محافظة إدلب.