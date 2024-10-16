الخليج اليوم .. فيديو لأستاذ يصفع طالباً داخل جامعة.. يشعل غضب المصريين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهدت كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة المنوفية بمصر حادثا أثار جدلًا واسعاً بين العديد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي

فقد تداول العديد من الطلاب فيديو لأستاذ بكلية الاقتصاد يعتدي على طالب بالضرب المبرح داخل قاعة المحاضرات.

وفي التفاصيل وقع هذا الاعتداء خلال مغادرة عدد من الطلاب المحاضرة، أثناء شرح الأستاذ، الذي لم يعارض خروجهم على ما يبدو، بل أكد أن كل من لا يرغب في حضور المحاضرة يمكنه المغادرة.

وأثار الفيديو المتداول، حالة من الغضب الشديد بين الطلاب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

بيان الجامعة

فيما أعلنت جامعة المنوفية في بيان مساء أمس أنها أحالت الأستاذ إلى التحقيق، وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.

كما أكدت حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية والأخلاقيات العامة، والعمل على انتظام المنظومة التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.

شهود عيان

في حين كشفت إحدى طالبات الفرقة الأولى بكلية الاقتصاد المنزلي، في تصريحات صحافية، أن الطالب الذي تعرض للصفع كان يحمل سيجارة إلكترونية "فيب" أثناء خروجه من المحاضرة

وعندما لاحظ الأستاذ ذلك، أوقفه وطلب منه السيجارة، مشيراً إلى أن التدخين ممنوع داخل الحرم الجامعي. فوقعت مشادة كلامية حادة بينهما، انتهت بصفع الطالب، الذي رد بدفع الأستاذ، وفقا لما نقله موقع "المصري اليوم".