شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى بيروت: تطبيق القرار 1701 السبيل الوحيد لإحلال السلام فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء موسى سفير مصر فى لبنان، إن هناك أكثر من مسار يتم التعامل معه في الأزمة اللبنانية، معربا عن أمله في وقف إطلاق النار الدائم وتطبيق قرار 1701 حيث يعد السبيل الوحيد لإحلال السلام في لبنان.



كشف سفير مصر في لبنان، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، عن وصول طائرات مصرية محملة بالمساعدات وبما يحتاجه لبنان، مشيرا الى وصول الطائرة الثانية المحملة بالمساعدات.

بثت القاهرة الإخبارية لقطات من وصول طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوى المصرى لدعم لبنان.

وهبطت طائرة المساعدات المصرية بمطار رفيق الحريرى، واستقبلها سفير مصر فى لبنان، علاء موسى، حيث تحمل بين جنباتها 22 طنا من المساعدات الغذائية استكمالا للجسر الجوى بين مصر ولبنان.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال، قبل قليل، إن هناك أسطولا جويا مصريا مستمرا في الوصول إلى بيروت لنقل كافة مواد الإغاثة والإيواء والأغذية والأغطية والأدوية، منوها بأن هناك طائرة الآن ستصل إلى مطار بيروت استئنافا للجسر الجوي الذي تقوم به مصر لإغاثة الأشقاء في لبنان.