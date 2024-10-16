شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان وجرحى فى قصف إسرائيلى لمركبة وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استُشهد، اليوم الأربعاء، فلسطينيان وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مركبة وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن قوات الاحتلال قصفت مركبة في قرية الزوايدة وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، نُقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.