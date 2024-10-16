شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على الجنوب اللبنانى.. وحزب الله يقصف مستوطنة كرمائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، غارة على بلدة اليمونة مستهدفا منزلاً على أطراف البلدة لجهة الطريق المؤدية إلى بلدة عيناتا فى قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل.. فيما قصف حزب الله اللبنانى مستوطنة كرمائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة طيردبا في قضاء صور، جنوبي لبنان.

وفي السياق، قصف "حزب الله" مستوطنة كرمائيل، جنوبي الخليل برشقة صاروخية وصفت بالكبيرة.