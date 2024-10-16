شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن عن فلسطينى احترق حيا: مروع رؤية أشخاص يحترقون حتى الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما هزت صورة شاب فلسطيني العالم وهو يحترق حياً في قصف إسرائيلي على محيط مستشفى في دير البلح، علقت واشنطن على الحادثة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنه من "المروع" رؤية أشخاص يحترقون حتى الموت بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.

وبحسب موقع العربية، أضافت الخارجية في بيانها أن "إسرائيل لها الحق في استهداف أهداف إرهابية مشروعة، ولكن لدينا مخاوف حقيقية بشأن طبيعة الحملة والضحايا المدنيين".

وفي المشاهد المصورة التي انتشرت بشكل واسع، يظهر الشاب الفلسطيني والنيران تأكل جسده داخل خيمته وهو حي ويرفع يده محاولاً ربما الاستغاثة وسط ألسنة اللهب الشديدة التي التهمت كل ما حوله بالمنطقة، وسط عجز الحاضرين عن التقدم لمساعدته وفي غياب أي وسائل لإنقاذه، وذلك بعد استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في ساحة المستشفى وسط قطاع غزة.

والشاب يدعى شعبان الدلو وعمره 20 عاماً يدرس في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وحافظ للقرآن الكريم احترق حتى الموت برفقة والدته آلاء الدلو واثنين آخرين.