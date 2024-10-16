شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد 9 وإصابة 97 آخرين جراء غارات على النبطية وقانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية على بلدة قانا فى الجنوب اللبنانى.

وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إلى ارتفاع حصيلة الغارات المتتالية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارات متعددة مستهدفا مبنى في تول ودمره.. كما استهدف بلدتي حولا ومعروب بمحافظة النبطية في الجنوب اللبناني.