شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد لوزير خارجية إيران ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى من استمرار القتل والتدمير الذى سيبقى المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع، مشددًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني حسبما ذكر بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني.

وأكد العاهل الأردني ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص الأردن على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وأكد مجددًا أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية، موضحًا أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.