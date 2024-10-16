شكرا لقرائتكم خبر عن سرايا القدس: أوقعنا 3 دبابات ميركافا فى كمين وسط مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت عناصر المقاومة في غزة القوات الإسرائيلية في مواقع عدة موقعة إياهم بين قتيل وجريح وسط تكتم من الاحتلال، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت "سرايا القدس" أن عناصر المقاومة أوقعت في كمين محكم استهداف وتدمير3 دبابات ميركافا للاحتلال.

وذكرت السرايا أن الكمين كان كمينًا مركبًا بالاشتراك مع كتائب القسام وسط مخيم جباليا بعبوات شواظ.

كما ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة صهيونية من نوع "دي9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، الأربعاء، عرضت كتائب القسام مشاهد من استهدافها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.