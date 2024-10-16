شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الصمت على تكرار سيناريو غزة فى لبنان اشتراك بالجريمة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات على الغارة التي شنتها إسرائيل اليوم على بلدة النبطية جنوب لبنان، والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات، بمن فيهم رئيس البلدية وبعض العاملين في مجال الإغاثة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الغارات الإسرائيلية تُشن على نحو عشوائي، وتستهدف المدنيين والبُنى التحتية، في مسعى لاستنساخ سيناريو غزة الوحشي في لبنان.

وشدد الأمين العام للجامعة على أن التبجح الإسرائيلي بلغ مداه بالتطاول على الأصوات الأوروبية العاقلة التي تنتقد هذه العشوائية والتجرد من الإنسانية في ممارسة العمليات الحربية، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الفرنسي التي وصفت الضربات الإسرائيلية بالعشوائية، والهجوم الذي تلقاه من رئيس وزراء دولة الاحتلال، والذي يُعد متجاوزاً وخارجاً على الأعراف الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن إسرائيل تواصل، على نحو حثيث، سيناريو تفريغ شمال غزة من السكان، وأنها مستمرة في ارتكاب المجازر ضد المدنيين على نحو يتجاوز في ضراوته ما كانت تفعله في بداية الحرب، بما يمثل رسالة واضحة باستمرار الحرب وعدم تخفيض وتيرتها، ومتابعة سيناريوهات التهجير القسري، واستهداف المدنيين حتى في الخيام.

وشدد أبو الغيط على أن الوضع في قطاع غزة فاق كل تصور عن مدى الإمعان في الإجرام، وأن سماح المجتمع الدولي بتكرار هذا السيناريو في لبنان سيعد اشتراكاً في الجريمة بالصمت والعجز عن وقف هذه الحملة الدموية على المدنيين اللبنانيين.