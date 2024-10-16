شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف دبابة إسرائيلية بمحيط بلدة حدودية لبنانية بصاروخ موجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله عن استهداف دبابة إسرائيلية في محيط بلدة حدودية لبنانية بصاروخ موجه، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات هزت مدينة صفد ومحيطها جراء اعتراض صليات صواريخ كبيرة من لبنان.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا "عند الساعة 01:40 من فجر اليوم الأربعاء 16-10-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة".

وقالت مصادر إسرائيلية أن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من لبنان وباتجاه صفد ومحيطها في هذه الرشقة.