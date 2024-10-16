شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن شهود عيان أفادوا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق آخر.. فتشت قوات الاحتلال مركبات الأهالي، وفرضت غرامات مالية في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.