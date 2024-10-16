شكرا لقرائتكم خبر عن مصابان بإطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكرى شمال القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

وبثت منصات فلسطينية محلية مشاهد توثق استنفار قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا، عقب سماع دوي إطلاق نار.

وقتل شرطي إسرائيلي وأصيب 4 آخرون بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة في عملية إطلاق نار وقعت أمس الثلاثاء على طريق سريع قرب مدينة أسدود جنوب إسرائيل، في حين استشهد المنفذ.

وجاء إطلاق النار في أسدود بعد أيام على مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بجروح في عملية طعن وقعت في 4 مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء الماضي، في حين استشهد المهاجم.