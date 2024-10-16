شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الاسرائيلى يفجر مربعا سكنيا فى جباليا باستخدام "روبوت مفخخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا باستخدام "روبوت مفخخ" مقابل مخازن صافي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان قد استشهد 3 فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على منزل قرب البرج الإيطالي بحي النصر شمال غربي غزة.

وكان قد قصف الجيش الإسرائيلى منزلا قرب البرج الإيطالي في حي النصر شمال غربي مدينة غزة، واستهدفت أن إسرائيل استهدفت المدفعي المكثف المناطق الشمالية الغربية للمدينة.