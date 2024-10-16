شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات يمنية أمريكية حول مجالات التعاون الثنائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن فاجن، حيث بحثا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاقها المستقبلية على مختلف المستويات.

وبحسب الفضائية اليمنية استعرض اللقاء مستجدات الوضع اليمني والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الدولي المطلوب للجهود الحكومية من أجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وتطرق اللقاء إلى حيثيات الإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية، وسبل مراجعة تلك الإجراءات عبر الأطر القانونية، والقنوات المعتمدة بين البلدين الصديقين.