شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات يمنية روسية حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع الزندانى، في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، السفير الكسندر كينشاك، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وبحسب الفضائية اليمنية استعرض الجانبان، تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن.

وأكد الوزير الزنداني، أن الحراك الدبلوماسي الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن، ورغبة العديد من السفارات ممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة هو محل ترحيب من الحكومة اليمنية التي ستقدم كافة التسهيلات لاستقبال المزيد من الوفود والسفارات وبما يساهم في دفع عجلة التنمية على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.

من جانبه، أعرب المسؤول الروسي، عن سعادته لزيارة العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الروسية لنقل السفارة الروسية وممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.