شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، الثلاثاء، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي إن اللقاء فرصة مهمة للتأكيد على التعاون القوي بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية في مجال تحول الطاقة.

وأوضح الوزير الإيطالي أنه تم خلال اللقاء التأكيد على التآزر القوي بين البلدين بشأن موضوع المواد الخام الحيوية، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير التقنيات اللازمة لإزالة الكربون.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر حتى 16 أكتوبر الحالي تشمل العاصمة روما ومدينة ميلانو.