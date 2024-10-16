شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان والاتحاد الأوروبى يبحثان مستجدات العدوان ومساعى وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، الثلاثاء، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، مستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والمساعي الجارية على الصعيدين الأوروبي والدولي لوقف إطلاق النار.

وجدد بو حبيب تأييد بلاده الثابت للمبادرة الأمريكية - الفرنسية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، وتمسكه بالتنفيذ الكامل والشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، معربا عن شكره للاتحاد الأوروبي على وقوفه بجانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، وتقديمه مساعدات إنسانية وإغاثية لتلبية حاجات الشعب اللبناني، وذلك حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أهمية وقف إطلاق النار لمنع تفاقم الأوضاع، مشيرة إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان ولبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية فيه، ومواصلة تقديم المساعدات الطبية والإغاثية، مشددة على أهمية اتسام عملية تلقي المساعدات وتوزيعها بالشفافية وحسن الإدارة.

ولفتت إلى أنه لا يجب انتظار وقف إطلاق النار لانتخاب رئيس جديد للبنان.