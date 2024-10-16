العراق يؤكد أهمية تعزيز التعاون لمواجهة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود

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القاهرة - سامية سيد - أكد العراق أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود الوطنية.

وأشار رئيس الوفد العراقي في اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المنعقد في فيينا، الوزير المفوض حسين منصور الصافى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء - دعم العراق لجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة.

ونوه إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي استناداً إلى مبادئ المسؤولية المشتركة، لمواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود الوطنية.