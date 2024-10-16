شكرا لقرائتكم خبر عن دخول مسيرتين من لبنان إلى شمال إسرائيل دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي في بيان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، إنه ت مرصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد سقوط هدفين في المنطقة.

وجاء في بيان الجيش الإٍسرائيلي "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 00:21 في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد مسيرتين تعبران من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم تحديد الأهداف الساقطة في المنطقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".