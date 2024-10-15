شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: الاحتلال وظف التكنولوجيا في تدمير البشر والحجر بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن الاحتلال الإسرائيلي وظف العلم والتكنولوجيا في تدمير البشر والحجر بدولة فلسطين.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العسومي، خلال اجتماعات الجمعية العامة رقم 149 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في جنيف حاليا، والتي وزعها البرلمان العربي اليوم الثلاثاء.



وقال رئيس البرلمان العربي، إنه إذا كانت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي قد خصصت موضوعها هذه الدورة حول موضوع "كيفية استفادة الدول من قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لتوفير عالم أكثر سلامًا"، فإننا على مدار أكثر من عام، نرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع، كيف يوظف الاحتلال الغاشم قوة العلم والتكنولوجيا في إزهاق أرواح الأطفال والنساء والشيوخ ويحولهم إلى أشلاء في دولة فلسطين، فضلًا عن التدمير الشامل لكافة منشآت البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس والمساجد، وحتى مخيمات الإيواء.



وأضاف أن هذه الجرائم التي لم يكن أحد يتخيل أن تستمر لأكثر من عام كامل وسط صمت دولي مخزٍ، تمثل نموذجًا صارخًا لتوظيف الاحتلال العلم والتكنولوجيا في تدمير البشر والحجر، بدلًا من أن تكون أداة لعالم أكثر سلامًا وأمنًا وعدلًا، كما تمثل نقطة تحول فاصلة في منظومة دولية تكيل بمكيالين، وأصبحت أبعد – أكثر من أي وقت مضى- عن فرض احترام وسيادة القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والمواثيق الدولية.



وشدَّد العسومي- في كلمته- على أن الاتحاد البرلماني الدولي، بوصفه أكبر منظمة برلمانية عالمية ممثلة لشعوب العالم كافة، لا بد أن يكون له موقف واضح من استمرار هذه الجرائم على مدار أكثر من عام، ليس فقط تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بل مع الإنسانية جمعاء، والتي ترفض في كل الأديان والأعراق والأجناس، ما يقوم به المحتل الغاشم في دولة فلسطين.



ودعا العسومي المشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وممثلي دول العالم الحر، إلى دعم البند الطارئ المقدم بخصوص دولة فلسطين باسم المجموعة العربية، نصرة للشعب الفلسطيني ودعمًا لقضيته العادلة.



كما دعا رئيس البرلمان العربي المشاركين إلى الخروج من قاعة الاجتماعات خلال إلقاء مندوب إسرائيل كلمته، وهو الأمر الذي وجد استجابة عربية كبيرة وكذلك استجابة من عدد كبير من البرلمانات المؤيدة للحقوق المشروع للشعب الفلسطيني والرافضة للانتهاكات والمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال، حسبما ورد في بيان البرلمان العربي.