شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تمدد قيودها على الرحلات التجارية فى الأجواء العراقية حتى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مددت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، القيود المفروضة على رحلات الطيران التجارية الأمريكية في الأجواء العراقية لثلاث سنوات جديدة، مشيرة إلى مخاطر تهدد تلك الرحلات.



ومددت الوكالة الحظر المفروض على التحليق لأقل من ارتفاعات معينة حتى أكتوبر 2027، وأرجعت ذلك إلى مخاطر ناجمة عن أنشطة مجموعات مسلحة متحالفة مع إيران وعمليات عسكرية لأطراف أخرى حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية.



وتنطبق القيود أيضا على الشركات الأجنبية المشغّلة لرحلات مشتركة مع شركات الطيران الأمريكية.



وكانت وزارة النقل الأمريكية فرضت الشهر الماضي غرامة قدرها 250 ألف دولار على شركة "إير كندا" لتشغيل رحلات في عامي 2022 و2023 في المجال الجوي العراقي المحظور.