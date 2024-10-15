شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة ومخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.



وذكرت مصادر محلية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية - أن مُسيرة إسرائيلية قصفت شارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.



كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، شمال القطاع.