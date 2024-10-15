شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الولايات المتحدة أكدت للبنان أن إسرائيل ستخفف حدة ضرباتها لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن مسؤولين أمريكيين أكدوا لبلاده أن إسرائيل ستخفف من حدة ضرباتها على بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأضاف في بيان: "في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأمريكية الأسبوع الفائت أخذنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت".

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الضمانات، لكنه قال: "الأمريكيون جادون في الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

ولم تضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية منذ أواخر الأسبوع الماضي بعد أن كانت تستهدفها بشكل شبه يومي لأسابيع في هجمات دمرت مباني وأودت بحياة العشرات.

واستهدفت الغارات عددا من كبار قادة حزب الله وقيادييه في المنطقة، وبينهم أمين عام الجماعة حسن نصر الله الذي قتل في ضربة كبرى في 27 سبتمبر.

وقال ميقاتي إن الجهود الدولية لا تزال جارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يضع حدا للأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وتدور الأعمال القتالية على امتداد حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل منذ أكتوبر الحالي بالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي أعقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وصعدت إسرائيل بشدة حملة القصف على لبنان في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك معاقل حزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الشرقي. كما تعرضت مناطق أخرى من لبنان للقصف كان آخرها في شمال لبنان.