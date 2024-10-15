شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم اعتقال 3 أفراد من قوة الرضوان واقتيادهم إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال ثلاثة أشخاص ينتموا إلى "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني، مشيراً إلى اقتيادهم إلى إسرائيل للتحقيق معهم.

وكتب متحدث باسم جيش الاحتلال، على منصة "إكس": "خلال نشاط لقوات الكتيبة 13 في لواء جولاني في منطقة جنوب لبنان، عثرت على فتحة نفق تحت الأرض داخل مبنى كان يستخدمه (حزب الله)، فبدأت تطويق المبنى الذي تحصن داخله 3 أعضاء من قوة الرضوان وبحوزتهم وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء لفترة زمنية طويلة".

وأضاف: "بعد استسلامهم تم القبض عليهم واعتقالهم، تمهيداً للتحقيق معهم ميدانياً بمعرفة محققي الوحدة 504؛ ومن ثم نقلوا إلى منشأة تحقيق داخل إسرائيل".