شكرا لقرائتكم خبر عن القناة 12 الإسرائيلية: رصد 20 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم رصد 20 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأدنى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 41 شخصًا وإصابة 124 آخرين بجروح، أمس الاثنين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الثلاثاء - أن محافظة جنوب لبنان شهدت سقوط 11 شهيدًا و48 جريحًا، والنبطية 6 شهداء و31 جريحا، والبقاع 3 شهداء و21 جريحا، وبعلبك الهرمل 18 جريحا، والشمال 21 شهيدا و6 جرحى.



وأشارت إلى أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يوم أمس إلى 2350 شهيدًا، و10 آلاف و906 جرحى.