شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت:القمة الخليجية الأوروبية الأولى ناقشت مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وفد بلاده في القمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت الثلاثاء في بروكسل ، لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات المسلحة وضمان أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي قد تؤثر على الاقتصادات الوطنية.



وقال وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا - في تصريح له إن هذه القمة تمثل محطة تاريخية مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتعكس التزام الجانبين بتعزيزالعلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة..مشيرا إلى أن الكويت تعمل خلال هذه القمة على تعزيز دورها كشريك دولي في تعزيز التنمية المستدامة.

وقال اليحيا: إن القمة تأتي تتويجا لعقود من التعاون المتواصل بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ..منوها بأن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 3ر204 مليار دولار أمريكي بلغت منها صادرات مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي نحو 3ر106 مليار دولار وهو أمر يشكل فرصة استراتيجية لتعميق هذا التعاون ووضع خارطة طريق لمستقبل الشراكة.