شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 165 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 41 شخصًا وإصابة 124 آخرين بجروح، أمس الاثنين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الثلاثاء - أن محافظة جنوب لبنان شهدت سقوط 11 شهيدًا و48 جريحًا، والنبطية 6 شهداء و31 جريحا، والبقاع 3 شهداء و21 جريحا، وبعلبك الهرمل 18 جريحا، والشمال 21 شهيدا و6 جرحى.



وأشارت إلى أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يوم أمس إلى 2350 شهيدًا، و10 آلاف و906 جرحى.