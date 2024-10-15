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إذاعة جيش الاحتلال: الفرقة 210 بدأت تنفيذ عمليات برية محدودة فى مزارع شبعا

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 05:51 م

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الفرقة 210 بدأت تنفيذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا اللبنانية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وواصل الطيران الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، قصف المناطق الجنوبية فى لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القصف الإسرائيلي يتركز على القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط على البلدات والساحات والأحياء السكنية بمحافظات وقرى جنوبي لبنان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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