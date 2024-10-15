شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وحزب الله يرد باستهداف قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات على بلدات تولين، وزفتا، ودير الزهراني، وكفررمان، وأطراف بلدة القصيبة في محافظة النبطية بجنوب لبنان .



وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إلى شن غارة إسرائيلية آخرى على بلدة عنقون في محافظة الجنوب، بالإضافة إلى غارتين على أطراف بلدة كفرا ومدينة بنت جبيل في النبطية.



كما أفادت الوكالة اللبنانية بتعرض بلدات عيتا الشعب، وراميه، والقوزح في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية لقصف مدفعي إسرائيلي.



من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في خلة الفراشات ببلدة رب ثلاثين بالصواريخ وقذائف المدفعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.