شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام لحزب الله: نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم؛ إننا أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأمريكية، وإذا لم نواجه إسرائيل فستصل إلى أهدافها والحزب ليس مسؤولا عن الدمار الحاصل في لبنان، مؤكدا أنه لولا أمريكا لما استطاعت إسرائيل فعل ما تفعله الآن.

وأشار قاسم إلى أن لبنان يقع ضمن المشروع التوسعى لدولة الاحتلال، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأكد أنه لا يمكن فصل لبنان عن فلسطين ومن حق الفلسطينيين القيام بعمل يطرد الاحتلال ويهز حضوره ويمنعه من الاستمرار.

وأضاف قاسم، قائلا إننا نقاتل بشرف أما هم فيستهدفون المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات لأن المشروع الإسرائيلي هو تدميري وإلغائي.