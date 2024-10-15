شكرا لقرائتكم خبر عن غارات وقصف إسرائيلى على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف تجمعا للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الطيران الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، قصف المناطق الجنوبية فى لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القصف الإسرائيلي يتركز على القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط على البلدات والساحات والأحياء السكنية بمحافظات وقرى جنوبي لبنان.

وأضافت أن "الطيران المسير المعادي، يحلق بشكل مكثف في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، على علو منخفض".

وفي السياق، أعلن "حزب الله"، في بيان، عن استهدافه تجمعا لأفراد وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في /خلة وردة/، غربي /عيتا الشعب/ جنوبي لبنان، برشقة صاروخية، كما قصف حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

