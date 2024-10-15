شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله ، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة".
كما أعلن استهداف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة الفراشات في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية وقذائف المدفعية".
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