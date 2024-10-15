شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله ، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة".

كما أعلن استهداف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة الفراشات في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية وقذائف المدفعية".