شكرا لقرائتكم خبر عن معتصمون فى طولكرم يطالبون بوقف عمليات القمع بحق المعتقلين والان مع تفاصيل الخبر

دعا مشاركون فى اعتصام نظم فى طولكرم إسنادا للمعتقلين فى سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفورى لدى سلطات الاحتلال والضغط عليها من أجل الإفراج عنهم ووقف الممارسات القمعية بحقهم.

وأكد المعتصمون خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر بالمدينة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية -، أن المعتقلين يعانون أشد المعاناة وأكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد العدوان على قطاع غزة، إذ تُفرض إجراءات عقابية بحقهم دون أي مبررات، مطالبين بضرورة العمل الجاد والفوري على إنهاء معاناتهم.

وحذر مدير مكتب نادى الأسير الفلسطينى في طولكرم إبراهيم النمر، من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للمعتقلين داخل سجون الاحتلال ومعتقلاته، البالغ عددهم نحو 11 ألفا، من بينهم أكثر من 41 معتقلا شهيدا .

وقال النمر إن إدارة السجون وبتعليمات مباشرة من حكومة الاحتلال المتطرفة، تمارس شتى أنواع التعذيب والقتل بحق المعتقلين .

بدورهم ..شدد عدد من أهالي المعتقلين في كلمات ولقاءات منفصلة معهم، على أنه آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يتوحد خلف قضية المعتقلين، والضغط نحو تحريرهم وإنقاذ حياتهم.