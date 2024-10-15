شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدمر ويسقط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين بريفى اللاذقية وإدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دمرت وحدات من الجيش العربى السورى، اليوم الثلاثاء، 9 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفى إدلب واللاذقية فى محاولة للاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات آمنة.
وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريفي اللاذقية وإدلب أسقطت ودمرت 9 طائرات مسيرة للإرهابيين.
وأوضحت أن الإرهابيين حاولوا عبر الطائرات المسيرة الاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة، قبل تمكن وحدات الجيش من التعامل معها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
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