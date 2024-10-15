شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من ربع لبنان تحت أوامر الإخلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في جنيف حيث تناولت المعركة الجارية في لبنان .

وأبلغت مديرة الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس الصحفيين، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لعشرين قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد تأثرت الآن.

وأضافت "الناس يستجيبون لهذه الدعوات للإخلاء، وهم يفرون بلا شيء تقريبًا".

وقالت الحكومة اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 2309 شخصًا خلال العام الماضي، ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وأضافت أن الاغلبية قُتلوا منذ أواخر سبتمبر عندما وسعت إسرائيل حملتها العسكرية.