شكرا لقرائتكم خبر عن 27 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إن حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء وصلت إلى 27 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين.

افادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات تستهدف المناطق جنوب غرب مدينة غزة، مضيفة أن طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة شمال قطاع غزة.

ووفقا للقناة ذاتها فقد قصف جيش الاحتلال بالمدفعية محيط مربع أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام، بإن جيش الاحتلال الاسرائيلى يزرع براميل متفجرة في أحياء بالفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة لتفجير منازل السكان.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تحاصر عشرات العائلات في الفالوجا، وسط وجود عدد كبير من النساء والأطفال والجرحى، كما أفادت بأن الفرق الطبية لا تتمكن من إجلاء المصابين في الفالوجا، بسبب الاستهداف المستمر بالمسيرات والمدفعية الإسرائيلية.

وأكدت، أن الاحتلال يطلق النار على كل من يحاول التحرك في أحياء جباليا البلد والنزلة وبيت لاهيا وبيت حانون.