شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 11 ألفا و406 طلاب استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية أن 11 ألفا و406 طلاب استُشهدوا و18 ألفا و556 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضى على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت التربية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11 ألفا و292، والذين أصيبوا إلى 17 ألفا و965، فيما استُشهد في الضفة 114 طالبا وأصيب 591 آخرون، إضافة إلى اعتقال 439.

وأضافت أن 550 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3 آلاف و717 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 145 في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة؛ ما أدى إلى تعرض 124 منها لإضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم، تسببت في توريع الطلبة في مدارسهم.