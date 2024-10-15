شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جيبوتي لبحث عودة السودان لـ"إيجاد" والان مع تفاصيل الخبر

تسلم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وترقيتها وبحث عودة السودان لمنظمة إيجاد "الهيئة الحكومية للتنمية"، وذلك خلال لقائه بمبعوث الرئيس الجيبوتي ووزير الخارجية محمود علي يوسف، بحضور وزير الخارجية السوداني السفير حسين عوض.

وكشف وزير خارجية السودان، أن اللقاء الذى جرى الاثنين، تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن اللقاء تناول أيضاً إمكانية عودة السودان لمنظمة الإيجاد، وفقا لبيان رسمي من مجلس السيادة الانتقالي عبر فيسبوك.

وأضاف وزير خارجية السودان، أنه قد دار نقاشا طويلا بين رئيس مجلس السيادة ومبعوث الرئيس الجيبوتي حول رؤية منظمة "إيجاد" تجاه ما يجري من أحداث فى السودان، مبيناً أنه يجب الفصل بين علاقة السودان بجيبوتي وعلاقته بمنظمة الإيجاد.

وقال وزير الخارجية أن الرئيس الجيبوتي أبدى في رسالته إمكانية عودة السودان لمنظمة "إيجاد" مؤكداً أن دول الإيجاد قادرة على تجاوز الصعاب، وقد اتفق الجانبان على أن يخضعا المسألة للدراسة.

ومن جانبه أوضح وزير خارجية جيبوتي أن بلاده تتابع عن كثب الأوضاع في السودان معربا عن أسفه لما يعانيه الشعب السوداني من ويلات استمرار الحرب رافضا الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع تجاه المدنيين، وقال أن بوادر انتصار القوات المسلحة باتت واضحة وأن السودان سيعود أقوى في المستقبل القريب وسيعود أيضاً لمكانته الإقليمية في منظمة الإيجاد خاصة أن السودان يعتبر عضو مؤسس في هذه المنظمة.

وقال أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تطرق للعلاقات السودانية الجيبوتية والتي تتميز بالتطور، وأضاف وزير خارجية جيبوتي أن دور السودان مهم ومحوري مبينا أن الرئيس الجيبوتي بوصفه رئيساً لمنظمة الإيجاد أراد توجيه رسالة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حتى يعود السودان كعضو مؤثر في الإيجاد حتى تمضي المنظمة نحو تحقيق أهدافها وهي أكثر قوة.



البرهان يستقبل وزير خارجية جيبوتى