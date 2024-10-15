شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: الحكومة تدعو كافة أطياف الشعب لتهيئة الفرصة لما بعد الحرب تمهيدًا للانتخابات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض علي إن الحكومة السودانية توجه الدعوة للشعب قاطبة -بكافة أطيافه وأحزابه- لتهيئة الفرصة للمرحلة المقبلة لما بعد الحرب، مشيرًا إلى الترحيب بكل الرؤى حول تشكيل حكومة سودانية مؤقتة -برئاسة رئيس وزراء- تمهد للانتخابات العامة.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية عقب مخاطبة الحكومة السودانية كافة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية في بورتسودان الإثنين، وإعلامهم بأن القوات المسلحة ستظل هي المسؤولة عن حفظ أمن واستقرار دولة السودان من المخاطر التي تهدد أمنها وسلامة أراضيها.



وأوضح وزير الخارجية السوداني إن الحكومة ستطرق كافة الأبواب للوصول إلى السلام العادل والذي يحقق طموح الشعب في كسر "قوات الدعم السريع" عسكريًا بواسطة القوات المسلحة الضامنة للوطن السوداني، داعيًا جميع السودانيين إلى التكاتف والوقوف خلف القوات المسلحة ودعمها لعبور هذه المرحلة بعزة وشرف.