شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال في شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استمرار تصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين خصوصًا في شمالي قطاع غزة، في إطار محاولات الاحتلال للتهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.



وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن استمرار هذا العدوان والإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن استشهاد أكثر 42 ألفا و654 مواطنًا، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).



ودعت المنظمة إلى ضرورة فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة، مجددة دعوتها لمجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته وإنفاذ قراراته وفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد نهائي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.