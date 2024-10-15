شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 26 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 26 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في مدينة خان يونس، وفقد آخرون تحت الأنقاض، إثر قصف الاحتلال لمنزل في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وأوضحت الوكالة أن 7 فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب عدة مواطنين بجروح، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في حي الفخاري بخان يونس.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرون بجروح بقصف الاحتلال لمنزل شمال شرق المخيم وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف منزل شمال غرب مخيم النصيرات.

أما في مدينة غزة، استشهد مواطنان فلسطينيان وفقد أكثر من 10 فلسطينيين تحت الأنقاض في غارات نفذها طيران الاحتلال استهدفت مربعاً سكنياً في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

أما في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة الفالوجا، كما استشهد مواطن في قصف الاحتلال لمحيط مسجد النعمان وسط حي النزلة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و289 فلسطينيا، وإصابة 98 ألفا و684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

