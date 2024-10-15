شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 4 إرهابيين بضربتين جويتين فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة إرهابيين بضربتين جويتين فى كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن القيادة قولها - فى بيان لها - "إنه بفضل جهود الأجهزة الأمنية ومتابعة فنية استمرت ثلاثة أيام، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تزويد عمليات قيادة القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم عبارة عن وكر للإرهابيين في منطقة "ليلان" ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تمكن طيران الجيش بواسطة طائرات (إف-16) في تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين لاستهداف هذا المكان، كما خرجت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش مكان الضربة وعثرت على (4) جثث لعصابات داعش أحدهم قيادي مهم.

وأشارت إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير أسلحة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية، ومازالت عملية التفتيش مستمرة".

وفي سياق متصل.. ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين بينهم إرهابي "داعشي" جنوب العاصمة، موضحا أن تشكيلات فرقة المشاه نفذت عمليات استباقية تم خلالها اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم خلال رصد تحركاته ومكان تواجده في منطقة "حي بدر".